أجواء غائمة جزئياً وانخفاض ملموس على الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صافي ربيعيًا لطيفا نهارا وباردًا ليلاً ، حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.