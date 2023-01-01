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فيديو: 90 قتيلا بحادث تدافع في صنعاء

الخميس 20 أبريل 2023 07:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: 90 قتيلا بحادث تدافع في صنعاء



صنعاء/سما/

قتل 90 شخصا وأصيب أكثر من 300 في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان مسؤول طبي حوثي قد أطد وقوع الحادثة، وقال "قُتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح". وأكد مسؤولان طبيان آخران حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل فرانس برس.

ونقلت وكالة أنباء الحوثيين، عن أحد المسؤولين الحوثيين القول إن الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع".

من جهته، أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط "تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع"، حسبما نقلت "سبأ".

 

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