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لبيد: قانون التهرب من الخدمة العسكرية سيقودنا إلى صدع كبير في المجتمع الاسرائيلي

الخميس 20 أبريل 2023 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: قانون التهرب من الخدمة العسكرية سيقودنا إلى صدع كبير في المجتمع الاسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رفضه لقانون تخفيض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي للحريديين.

وقال لبيد وفق "معاريف: "إذا كررت الحكومة خطأ تمرير قانون التهرب الوطني من جانب واحد، فإنها ستلزمنا بإعلان أننا لا نعترف به وسنلغيه في أول فرصة لدينا".

وأضاف: "اقترح على الحكومة وخاصة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة إجراء حوار حول قانون التجنيد الإجباري".

وتابع لبيد: "اجلسوا معًا للحديث عنه في منزل الرئيس، على الأقل حاولوا معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى مخطط متفق عليه لن يقودنا إلى صدع أكبر".

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