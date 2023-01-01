  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يثمن فكرة اجتماع الدول المضيفة مع الاونروا لبحث الوضع المالي واضراب العاملين بالضفة

الأربعاء 19 أبريل 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يثمن فكرة اجتماع الدول المضيفة مع الاونروا لبحث الوضع المالي واضراب العاملين بالضفة



رام الله/سما/

وضع مستشار الدبلوماسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" رونالد ستينجر، خلال لقائه مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، بصورة أخر التطورات على صعيدي تحركات الأونروا الدولية من أجل توفير الدعم المالي، وكذلك التحركات على صعيد الحوار الجدي والمسؤول لوقف اضراب العاملين في الوكالة، والتفكير لدى الاونروا بعقد اجتماع قريب مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين. 

وناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء محنة اللاجئين. 

وقال د.مجدلاني إن خدمات الأونروا تشكل أولوية هامة وخاصة، لما لها من أثر على حياة اللاجئين وتوفير شكل من أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها. 

وثمن د. مجدلاني التفكير حول عقد اجتماع للدول المضيفة مع الأونروا، مشددا على أهمية التمثيل السياسي العالي به لما له من أهمية ودعم سياسي. 

وأشار د.مجدلاني أن القيادة الفلسطينية معنية بتعزيز الحوار مع الأونروا لمواجهة التحديات التي تواجهها وكيفية تعزيز الدعم الإقليمي لتمويل الاونروا وتأمين التمويل المستدام لميزانيتها.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

إقالة قائد وحدة مستعربين بعد "تعريض جنوده للخطر وفرار مطلوب" في جنين

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الشيخ جراح

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلام عبري: تغيير السياسة السعودية في المنطقة مقلق لـ"إسرائيل"

إطلاق أول عملة رقمية إسلامية قريباً

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزّة ابتداءً من الإثنين حتى مساء الاربعاء

المقاومة لن تصمت ..الجهاد الاسلامي : الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة خضر عدنان ووليد دقة

تغييرات تكتيكية وأحلافاً جديدة ظهرت وهذا أكثر ما يُخيف إسرائيل بالمنطقة

13 كلم من الحدود مع إيران .. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان

تخصيص مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم