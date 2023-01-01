مجدلاني يثمن فكرة اجتماع الدول المضيفة مع الاونروا لبحث الوضع المالي واضراب العاملين بالضفة

رام الله/سما/

وضع مستشار الدبلوماسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" رونالد ستينجر، خلال لقائه مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، بصورة أخر التطورات على صعيدي تحركات الأونروا الدولية من أجل توفير الدعم المالي، وكذلك التحركات على صعيد الحوار الجدي والمسؤول لوقف اضراب العاملين في الوكالة، والتفكير لدى الاونروا بعقد اجتماع قريب مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

وناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء محنة اللاجئين.

وقال د.مجدلاني إن خدمات الأونروا تشكل أولوية هامة وخاصة، لما لها من أثر على حياة اللاجئين وتوفير شكل من أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وثمن د. مجدلاني التفكير حول عقد اجتماع للدول المضيفة مع الأونروا، مشددا على أهمية التمثيل السياسي العالي به لما له من أهمية ودعم سياسي.

وأشار د.مجدلاني أن القيادة الفلسطينية معنية بتعزيز الحوار مع الأونروا لمواجهة التحديات التي تواجهها وكيفية تعزيز الدعم الإقليمي لتمويل الاونروا وتأمين التمويل المستدام لميزانيتها.