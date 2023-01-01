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الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بملايين الشواقل

الأربعاء 19 أبريل 2023 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بملايين الشواقل



رام الله/ سما/

تمكنت الشرطة القضائية في محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، من القبض على مطلوب للعدالة لصدور مذكرة قضائية بحقه بمبلغ  4 مليون شيقل بمدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن هذا المطلوب كان فاراً من وجه العدالة منذ سنتين وصادر بحقه أمر حبس بقيمة مالية بلغت 4 مليون شيقل حيث تمكنت الشرطة القضائية من القبض عليه أثناء إختبائه داخل أحد المنازل بمدينة الخليل.

وأكد العقيد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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