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نقابة الصحفيين تدعو الى سرعة الإجراءات في قضية الزميلة ميرفت العزة

الأربعاء 19 أبريل 2023 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تدعو الى سرعة الإجراءات في قضية الزميلة ميرفت العزة



رام الله/ سما/

طالبت نقابة الصحفيين النيابة العامة الفلسطينية بتسريع إجراءات التحقيق في قضية الزميلة الصحفية ميرفت العزة، واتخاذ كل التدابير الفاعلة لتحقيق العدالة. جاء ذلك في رسالة بعث بها نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إلى النائب العام أكرم الخطيب. 

وعبرت النقابة عن دعمها واسنادها الكامل للزميلة العزة، ودعت إلى السرعة والجدية في مسار الإجراءات القضائية، وفي مسار عمل لجنة التحقيق المقترحة، خاصة وأن المعطيات والإفادة التي قدمتها الزميلة ميرفت تشير إلى وقوع جريمة (هتك العرض) التي تستوجب إيقاع عقوبة رادعة، وإلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية خلال الفحوص والعمليات الطبية للنساء في المشافي والمراكز الطبية.

وأكدت النقابة حرصها وعملها المستمر لحماية الصحفيات وتوفير ظروف عمل وشروط حياة آمنة للصحفيات، وحثت الصحافيين والصحفيات خاصة، على التحلي بالشجاعة والابلاغ والكشف عن أية انتهاكات ترتكب بحقهم، وأشارت إلى أن لجنة المرأة في النقابة تعمل منذ سنوات طويلة لتحسين واقع الصحفيات ودعم قضاياهن ومطالبهن، واسناد من يتعرضن لأي سلوكيات شاذة، ومحاسبة أي معتد عليهن.

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