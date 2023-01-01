اشتية: اتحاد أبناء رام الله نموذج يحتذى به في الوحدة والتعاون والتشبث بالوطن

رام الله/ سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة، حيث وضعهم في صورة الوضع العام، لا سيما آخر المستجدات السياسية.

واطّلع رئيس الوزراء، من الوفد على أهم النشاطات والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد، سواء على الصعيد المحلي من خلال الدعم المقدم للمؤسسات والمجتمع والأفراد، وتنظيم الزيارات لأبناء جاليتنا إلى الوطن، أو على الصعيد الأمريكي من خلال الجهود التي يقوم بها الاتحاد وأبناء الجالية في سياق التأثير في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية ونصرتها.

وأكد اشتية أن الفلسطيني أينما ذهب فهو قصة نجاح، مشيرا إلى أن اتحاد أبناء رام الله نموذج يحتذى به في الوحدة والتعاون والتشبث بالوطن، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد في نصرة قضيتهم، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه لوطنه في مختلف المجالات، خاصة على صعيد الصحة والتعليم.