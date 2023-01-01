  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: اتحاد أبناء رام الله نموذج يحتذى به في الوحدة والتعاون والتشبث بالوطن

الأربعاء 19 أبريل 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: اتحاد أبناء رام الله نموذج يحتذى به في الوحدة والتعاون والتشبث بالوطن



رام الله/ سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة، حيث وضعهم في صورة الوضع العام، لا سيما آخر المستجدات السياسية.

واطّلع رئيس الوزراء، من الوفد على أهم النشاطات والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد، سواء على الصعيد المحلي من خلال الدعم المقدم للمؤسسات والمجتمع والأفراد، وتنظيم الزيارات لأبناء جاليتنا إلى الوطن، أو على الصعيد الأمريكي من خلال الجهود التي يقوم بها الاتحاد وأبناء الجالية في سياق التأثير في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية ونصرتها.

وأكد اشتية أن الفلسطيني أينما ذهب فهو قصة نجاح، مشيرا إلى أن اتحاد أبناء رام الله نموذج يحتذى به في الوحدة والتعاون والتشبث بالوطن، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد في نصرة قضيتهم، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه لوطنه في مختلف المجالات، خاصة على صعيد الصحة والتعليم.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

فيديو: قادة "حماس" يؤدون العمرة بعد سنوات من فتور العلاقة مع السعودية

سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

إقالة قائد وحدة مستعربين بعد "تعريض جنوده للخطر وفرار مطلوب" في جنين

قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل" تسببت بمقتل اثنين منا وبالمقابل قُتل سبعة منهم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلام عبري: تغيير السياسة السعودية في المنطقة مقلق لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة خضر عدنان ووليد دقة

تغييرات تكتيكية وأحلافاً جديدة ظهرت وهذا أكثر ما يُخيف إسرائيل بالمنطقة

13 كلم من الحدود مع إيران .. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان

تخصيص مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

643e2a6f423604245c095bcf

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم