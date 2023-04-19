زوجة السيخ خضر عدنان : مصمم على استكمال معركته حت الشهادة وأبلغني وصيته

رام الله/ سما/

أكدت زوجة الشيخ الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ74 يوم على التوالي، أن الشيخ خضر عدنان مصمم على استكمال معركته حتى الحرية مهما كان الثمن.

كما أكدت زوجة الشيخ عدنان خلال تصريحات صحفية، أن الوضع الصحي للشيخ خضر صعب جدًا وهو يتقيأ باستمرار وقد أوصاني في حال الشهادة، مشددة على أن الاحتلال يعمل اليوم على الاستفراد بالشيخ خضر عدنان في ظل غياب الحاضنة المطلوبة.

وقالت:" إن محاولات الاستفراد بالشيخ خضر عدنان والنيل من عزيمته من قبل الاحتلال تحول حتى دون متابعة دقيقة لوضعه الصحي"، مؤكدة أن الاحتلال لا يمكن أن يرضخ إلا بالقوة وإلا إذا ضغطنا عليه وهي معركة كسر عظم بين الأسير وإدارة السجون.

ويواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء 19/4/2023، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم ال74 وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة، واتهامات عائلته للصليب الأحمر بالتقصير في التحرك للدفاع عن الشيخ خضر عدنان.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.