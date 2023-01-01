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مجدلاني: نعمل وفق إستراتيجية تنموية جديدة لتمكين النساء

الأربعاء 19 أبريل 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: نعمل وفق إستراتيجية تنموية جديدة لتمكين النساء



رام الله/ سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة تعمل وفق إستراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء، خاصة الناجيات من العنف من خلال برامج التمكين الاقتصادي.

وأضاف خلال استقباله، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة – مكتب فلسطين ماريز جيموند، ومدير البرنامج المشترك "حياة" مناهضة العنف ضد المرأة حزام طهبوب، اليوم الأربعاء، أن هذه البرامج تمنح النساء اللواتي يرأسن أسرهن الدمج بعجلة الإنتاج، لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى توفير أفضل برامج الحماية والرعاية.

وأشار مجدلاني إلى أن وزارة التنمية كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن، وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد، والصعوبة التي تعيشها فلسطين والحكومة جراء الأزمة المالية.

وأشاد بمشروع "حياة" الذي يساهم في تمكين قدرات النساء الناجيات من العنف المنبي على النوع الاجتماعي وتطويرها، من خلال تدريبهن لبناء قدراتهن ومهاراتهن.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة عاصم خميس، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خالد عبد الخالق، ومدير عام الأسرة والطفولة محمد القرم.

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