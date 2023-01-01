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المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثلة جمهورية الهند

الأربعاء 19 أبريل 2023 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثلة جمهورية الهند



رام الله/ سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بمقر الوزارة في مدينة رام الله اليوم الاربعاء، نسخة من أوراق اعتماد ممثلة جمهورية الهند الجديدة لدى دولة فلسطين رينو ياداف.

ورحب المالكي بتعيين ممثلة جمهورية الهند ياداف. وأشار الى العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية الهند، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات ومنها الاقتصادية.

وأشاد بدعم الهند للمؤسسات الفلسطينية في بناء القدرات ومهارات الموارد البشرية والمشاريع التي قدمتها لدولة فلسطين، كما تطرق المالكي الى أهمية عقد جولة المشاورات السياسية واللجنة المشتركة الفلسطينية الهندية في أقرب وقت.

واستعرض المالكي الوضع السياسي والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد أبناء شعبنا من قتل وإعدام ميداني واعتقالات تعسفية بحق أبناء شعبنا، والسياسات والممارسات التمييزية والعنصرية ضد أسرانا، وكذلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

 وأضاف المالكي بأن سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تكرس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، مشيرا الى التقارير التي صدرت عن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والاسرائيلية بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة أن يضع المجتمع الدولي حدا بشكل فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب ومسائلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي.

من جانبها، أعربت ياداف عن شكرها على حفاوة الاستقبال والمساعدة التي تلقتها من المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين، والتي تهدف إلى تسهيل مهمتها والقيام بواجباتها على أكمل وجه لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. وأكدت موقف الهند الداعم لحل الدولتين، وموقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

في نهاية اللقاء تمنى المالكي النجاح والتوفيق للسفيرة ياداف في مهامها الجديدة، معربا عن استعداد وجاهزية الوزارة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامها ونشاطاتها الدبلوماسية في دولة فلسطين.

حضر اللقاء، رئيسة المراسم في الوزارة السفيرة عبير الرمحي،  ومستشار أول رنا أبو حاكمة رئيس قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا والباسيفيك، ومدير وحدة الإعلام طارق عيدة، ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث ميرا قطاطو.

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