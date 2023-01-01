  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهدمون عددا من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل

الأربعاء 19 أبريل 2023 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وقال مدير عام لجنة الإعمار عماد حمدان ، إن مستوطنين هدموا بحماية من قوات الاحتلال نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق "الرايش" قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

وأضاف أن تلك المنطقة مغلقة ومعزولة بالكامل من قبل قوات الاحتلال منذ أكثر من 25 عاما، ويُمنع على المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، وبالمقابل، هي مفتوحة بالكامل أمام المستوطنين، الذين قاموا وبحماية من قوات الاحتلال بهدم 5 منها، تمهيدا للاستيلاء على الأرض وبناء وحدات استيطانية جديدة مكانها.

#الخليل #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

فيديو: قادة "حماس" يؤدون العمرة بعد سنوات من فتور العلاقة مع السعودية

يديعوت: سابقة خطيرة لم تحصل منذ سنوات في الجيش الإسرائيلي..

سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

الحكومة تعلن البدء بالتوقيت الصيفي

إقالة قائد وحدة مستعربين بعد "تعريض جنوده للخطر وفرار مطلوب" في جنين

قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل" تسببت بمقتل اثنين منا وبالمقابل قُتل سبعة منهم

الأخبار الرئيسية

تغييرات تكتيكية وأحلافاً جديدة ظهرت وهذا أكثر ما يُخيف إسرائيل بالمنطقة

13 كلم من الحدود مع إيران .. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان

تخصيص مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

643e2a6f423604245c095bcf

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الشيخ جراح

HPNlG (1)

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم