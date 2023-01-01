عصام السقا: عملت بائع جرائد فى بداياتى.. وهذه اللحظة غيرت حياتى ولن أنساها

وكالات / سما /

قال الفنان عصام السقا، إنه عمل بائع للجرائد قبل دخوله المجال الفني، وكان يحمل الجرائد ويقف بها أمام مسرح الزعيم.

وأضاف السقا في لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج "كلم ربنا" المذاع عبر الراديو 90.90، أنه كان يتحدث مع ربه طوال الوقت أملا في تحقيق أحلامه، كاشفا: "كنت بكلم ربنا كتير، وكلامي مع ربنا دايما أن الله لن يخذلني أبدا، وواثق إني مش هرجع البلد مكسور".

وأكمل: "أنا ليا موقف عمري ما هنساه وعدى عليه 20 سنة، أول سنة أروح فيها البحيرة كنا في الشتاء، وكنت على محطة القطر وكان معايا والدي بيوصلني، وشفت في أبويا فى عينيه دموع، وعمري ما اتكلمت معاه في الموقف ده حتى هذه اللحظة، ولكن حتى الآن فاكر دموعه، فأنا خدت القرار من اللحظة دي وكلمت ربنا قلتله يا رب مش عايز أرجع ملوي غير وأنت جابر خاطري، وأنا راضي جدا الحمد لله حاليا".