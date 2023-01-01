  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عصام السقا: عملت بائع جرائد فى بداياتى.. وهذه اللحظة غيرت حياتى ولن أنساها

الأربعاء 19 أبريل 2023 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عصام السقا: عملت بائع جرائد فى بداياتى.. وهذه اللحظة غيرت حياتى ولن أنساها



وكالات / سما /

قال الفنان عصام السقا، إنه عمل بائع للجرائد قبل دخوله المجال الفني، وكان يحمل الجرائد ويقف بها أمام مسرح الزعيم.

وأضاف السقا في لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج "كلم ربنا" المذاع عبر الراديو 90.90، أنه كان يتحدث مع ربه طوال الوقت أملا في تحقيق أحلامه، كاشفا: "كنت بكلم ربنا كتير، وكلامي مع ربنا دايما أن الله لن يخذلني أبدا، وواثق إني مش هرجع البلد مكسور".

وأكمل: "أنا ليا موقف عمري ما هنساه وعدى عليه 20 سنة، أول سنة أروح فيها البحيرة كنا في الشتاء، وكنت على محطة القطر وكان معايا والدي بيوصلني، وشفت في أبويا فى عينيه دموع، وعمري ما اتكلمت معاه في الموقف ده حتى هذه اللحظة، ولكن حتى الآن فاكر دموعه، فأنا خدت القرار من اللحظة دي وكلمت ربنا قلتله يا رب مش عايز أرجع ملوي غير وأنت جابر خاطري، وأنا راضي جدا الحمد لله حاليا".

#عصام السقا

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

فيديو: قادة "حماس" يؤدون العمرة بعد سنوات من فتور العلاقة مع السعودية

يديعوت: سابقة خطيرة لم تحصل منذ سنوات في الجيش الإسرائيلي..

سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

إقالة قائد وحدة مستعربين بعد "تعريض جنوده للخطر وفرار مطلوب" في جنين

قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل" تسببت بمقتل اثنين منا وبالمقابل قُتل سبعة منهم

إعلام عبري: تغيير السياسة السعودية في المنطقة مقلق لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

تغييرات تكتيكية وأحلافاً جديدة ظهرت وهذا أكثر ما يُخيف إسرائيل بالمنطقة

13 كلم من الحدود مع إيران .. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان

تخصيص مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

643e2a6f423604245c095bcf

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الشيخ جراح

HPNlG (1)

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم