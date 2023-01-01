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"التعليم العالي" تصدر نشرة إرشادية لطلبة الثانوية العامة حول الدراسة في الجامعات والكليات

الأربعاء 19 أبريل 2023 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تصدر نشرة إرشادية لطلبة الثانوية العامة حول الدراسة في الجامعات والكليات



غزة / سما/

 أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم؛ نشرة إرشادية لطلبة الثانوية العامة حول الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

واشتملت النشرة على نصائح إرشادية للطلبة حول الالتحاق بالجامعات والكليات، واختيار التخصصات المناسبة، إضافة إلى أسس القبول في الجامعات المحلية ونظامَي تصديق الشهادات غير الفلسطينية ومعادلتها.

كما اشتملت على البرامج والتخصصات المعتمدة في الجامعات والكليات الفلسطينية لكل تخصص فيها، إضافة إلى زوايا خاصة بالمنح الدراسية، وصندوق إقراض الطلبة وخدماته، ومعلومات عن مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة؛ والتي تتولى مهمة إحضار طلبات القبول للطلبة للدراسة في الخارج.

وأشار رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي أيمن هودلي إلى أنه سيتم توزيع النشرة على مختلف مديريات التربية والتعليم، لتوزيعها على طلبة الثانوية العامة، كإجراء سنوي يهدف إلى التحاق سلس لطلبة الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي.

ولفت إلى أنه بالإمكان الاطلاع على النشرة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة www.mohe.pna.ps.

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