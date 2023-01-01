9 صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية لدوري غزة

غزة / سما /

واصلت الأندية في قطاع غزة بمختلف الدرجات, صفقاتها في سوق الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم 2023-2024.



وأعلن خدمات رفح (درجة ممتازة) تعاقده مع ثنائي الهجوم خليل مطر ويسار الصباحين, في حين ضم خدمات الشاطئ (درجة ممتازة) المهاجم محمد أبو ريالة, والحارس مصعب أبو ظاهر, بينما جدد الأهلي الفلسطيني (درجة ممتازة) عقد الظهير الأيسر أحمد أبو العطا.



أما اتحاد خانيونس (درجة ممتازة) فأبرم صفقة لاعب الوسط علاء النبريص, على غرار شباب الزوايدة (درجة أولى) الذي تعاقد مع لاعب الهجوم كرم البدي.



بدوره, ضمّ نماء (درجة أولى) لاعب الوسط فراس الأسمر, فيما نجح خدمات النصيرات (درجة أولى) في جلب الثنائي, المدافع عيد أبو غديين, ولاعب الوسط إبراهيم أبو جراد.