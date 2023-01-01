أبو هولي: الانتهاء من تعبيد الشارع الرئيسي المؤدي الى مستشفى الهمشري بلبنان

بيروت / وكالات/

انهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم من تعبيد الشارع الرئيسي المؤدي الى مستشفى الهمشري الذي يقع بالقرب من مخيم المية مية وسط مدينة صيدا بلبنان

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي ان تعبيد شارع مستشفى الهمشري كان ضرورة ملحة لمعالجة ازمة حركة المواصلات المتجهة الى المستشفى وخاصة سيارات الإسعاف وذوي الإعاقة لافتا الى ان المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تقوم دائرة شؤون اللاجئين على تنفيذها داخل المخيمات بدعم من الرئيس محمود عباس .

وأشار الى ان الشارع المستهدف هو احد الشوارع الرئيسية للوصول الى المستشفى، ومنذ سنوات طويلة يعاني سكان المنطقة وسيارات الإسعاف والمرضى وذويهم وزوار المستشفى من صعوبة السير في الشارع وخاصة في فصل الشتاء او اثناء القيادة في الليل، بسبب وعورته وكونه غير معبد وعدم انارته مؤكداً بان إنجازه اليوم عالج المشكلة لسكان المنطقة إضافة الى زوار المستشفى .من المرضى وذويهم .

وأوضح ان مشروع تعبيد الشارع سيشمل في المرحلة الثانية إضاءته بالطاقة الشمسية، لتسهيل حركة المرضى في فترة الليل.

وأضاف ان مستشفى الهمشري هو المستشفى الرئيسي في منطقة صيدا ويقدم خدمات الطبية المختلفة في جميع التخصصات وخاصة العمليات الجراحية الكبرى لجموع اللاجئين الفلسطينيين من كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبالتالي استهدافنا لتعبيد الشارع المؤدي له يعد ذات أولوية جاء بناء على دراسة أعدتها دائرة شؤون اللاجئين وسفارة دولة فلسطين بلبنان بناء على طلب من اللجان الشعبية.

وأوضح د. أبو هولي ان دائرة شؤون اللاجئين يربطها تنسيق وتعاون عال بينها وبين مستشفى الهمشري الذي يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقامت في العام الماضي والحالي بدعم المستشفى بأجهزة طبية متنوعة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية .

وأشاد د. أبو هولي بالدعم اللا محدود من الرئيس محمود عباس للنهوض بالمخيمات الفلسطينية في لبنان والتخفيف من معاناتهم من خلال تنفيذ مشاريع ذات احتياج تستفيد منها شريحة واسعة من أهلنا اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات مؤكداً بانه لولا الدعم المستمر من الرئيس للدعم اللامتناهي من القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس ودولة لما كان للمشروع أن يرى النور، خاصة ضمن الأزمة المالية الحالية.

وشكر د. أبو هولي سفير دولة فلسطين بلبنان اشرف دبور على جهوده الكبيرة في تذليل العقبات التي واجهت تنفيذ المشروع ومتابعته الحثيثة لإنجاز المشروع في وقت قصير كما شكر الأهالي على تعاونهم مع طواقم العمل .

وشكر أهالي منطقة الهمشري وسكان المخيمات المجاورة مخيم المية مية وعين الحلوة الرئيس أبو مازن ودائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. أبو هولي والسفير دبور على انجاز المشروع وعلى ما يقدمونه من دعم للمخيمات والحد من مشاكله.

وتابع سير عمل المشروع منذ انطلاقه وحتى إنجازه مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض وامين سر اللجان الشعبية في مخيمات لبنان والكادر الهندسي بالدائرة .