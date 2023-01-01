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فيديو.. ريال مدريد يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 19 أبريل 2023 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

كرر ريال مدريد الإسباني فوزه على نظيره الإنجليزي، تشيلسي، بنفس نتيجة الذهاب، التي بلغ قوامها هدفين دون رد، في دور الثمانية من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

النادي الملكي حل ضيفاً ثقيلاً على أزرق لندن في مباراة الإياب بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، مساء الثلاثاء، بعدما نجح في حسم مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

البرازيلي رودريجو كان الورقة الرابحة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المباراة بوجه عام، وكان على وشك تسجيل الهدف الأول في الفترة الأولى لكن تسديدتها ردها القائم الأيسر للحارس كيبا أريزابالاجا.

وكاد تشيلسي أن يتقدم بهدف في الوقت المبدد للفترة الأولى لكن تسديدة مارك كوكوريا أبعدها البلجيكي تيبو كورتوا باقتدار، ليغادر الفريقان الميدان على وقع التعادل.

وعقب الاستراحة، وضع رودريجو اسمه على لوح النتيجة بعدما سجل الهدف الأول للريال في الدقيقة 58، وفي الوقت الذي كان يحاول فيه تشيلسي تسجيل هدف تقليص الفارق، تلقى ضربة جديدة من اللاعب ذاته، بعدما ترجم مجهوداً فردياً رائعاً لزميله فيدي فالفيردي إلى هدف ثان في الدقيقة 80.

وبذلك يصعد الريال لدور الأربعة بدوري الابطال بفوزه على البلوز بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

#تشيلسي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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