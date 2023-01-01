فيديو.. ميلان يصعد إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب نابولي

نجح فريق ميلان من عبور عقبة نابولي في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن نجح في التعادل مع البارتينوبي في مباراة الإياب على ملعب مارادونا، حيث سجل جيرو للروسونيري وسجل أوسيمين للفريق صاحب الأرض.

كان ميلان قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب على البارتينوبي بهدف إسماعيل بن ناصر، وبنتيجة اليوم يتأهل إلى نصف النهائي وينتظر المتأهل من الإنتر وبنفيكا.

بدأ نابولي بهجوم كبير منذ البداية واندفع للأمام بغية تسجيل هدف مُبكر يُسهل من مأموريته، ولكنه لم ينجح في صناعة فرص محققة على مرمى مايك مينيان.

وعند الدقيقة 21 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الروسونيري انبرى لها أوليفييه جيرو ولكن أليكس ميريت نجح في التصدي للكرة.

بعد ذلك حاول نابولي التقدم للأمام لكنه ترك مساحات خلفه، وكاد جيرو أن يعوض ركلة الجزاء بمحاولة قريبة للغاية في الدقيقة 28 ولكن ميريت عاد وتألق.

ولكن بعد ذلك انقلبت المباراة بتغيير ماريو روي وبوليتانو للإصابة ودخول أوليفيرا و لوزانو مكانهما، ثم نجح ميلان عبر مرتدة في التقدم في النتيجة بعمل رائع من رافائيل لياو الذي مرر الكرة في النهاية لجيرو الذي أسكن الكرة الشباك.

في الشوط الثاني حاول نابولي تعديل الأمور في المباراة لصالحه، تراجع ميلان للخلف وسنحت فرصة قريبة للغاية من كفاراتسخيليا لتسجيل التعادل ولكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

واصل نابولي الهجوم بقوة لتغيير سيناريو المباراة حتى سنحت ركلة جزاء لفريق نابولي في الدقيقة 82 ولكن مايك مينيان تألق وتصدلى للكرة من أمام كفاراتسخيليا ليبقى الروسونيري متقدمًا في النتيجة.

حاول نابولي مجددًا التسجيل فيما تبقى من المباراة، ومرت رأسية أوليفيرا الثانية بعيدًا عن مرمى ميلان ومايك مينيان، ولم يكن هدف فيكتور أوسيمين في الدقيقة 93 من ضربة رأسية كافيًا للعودة في المباراة، حيث جاء هدف التعادل متأخرًا للغاية ليتأهل الفريق الأحمر والأسود إلى المربع الذهبي الأوروبي.