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13 كلم من الحدود مع إيران .. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان

الأربعاء 19 أبريل 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 كلم من الحدود مع إيران .. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان



القدس المحتلة / سما /

 يصل وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين إلى تركمانستان اليوم (الأربعاء) ويفتتح السفارة الإسرائيلية الدائمة في العاصمة عشق أباد ، التي تبعد 13 كيلومترًا فقط عن حدود البلاد المشتركة مع إيران.

هذه هي المرة الأولى منذ 30 عامًا التي يأتي فيها وزير خارجية اسرائيلي إلى دولة تعتبر من أكثر الدول انغلاقًا في العالم.

سيصل كوهين إلى تركمانستان في ختام زيارته لأذربيجان التي وصل إليها أمس. وسيلتقي اليوم في باكو بالرئيس الأذربايجاني ووزير الخارجية .

ويوقع الوزير اليوم مع مضيفيه سلسلة اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والبيئة.ويرافق الوزير وفد أعمال يضم 20 شركة إسرائيلية تعمل في مجالات الأمن السيبراني وإدارة المياه والزراعة.

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