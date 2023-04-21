البرسا بحاجة إلى 200 مليون يورو للاحتفاظ بجافي وأراوخو

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة قد بدأ في إعداد خطة اقتصادية لتقديهما لرابطة الدوري الإسباني بأسرع وقتٍ ممكن من أجل تسجيل عقود لاعبين مثل جافي ورونالد أراوخو.

وكانت عقود رونالد أراوخو وجافي قد تم إيقافها حالياً بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة بحاجة ماسة لمبلغ 200 مليون يورو لتسجيل عقود جافي وأراوخو، والنادي قد تحرك بالفعل لتحقيق ذلك من خلال بيع أنطوان جريزمان واعتزال جيرارد بيكيه بالإضافة إلى انتهاء عقد سيرجيو بوسكيتس في الصيف وإذا استمر القائد سيرجيو فسيحصل على راتب أقل بمقدار الثلث.

وأكملت الصحيفة أن هذا يعني أن رواتب لاعبي الفريق الأول تتجاوز قليلاً 450 مليون يورو، وهو رقم مقبول للغاية.

ولكن المشكلة التي سيقع فيها برشلونة هو أن هناك توقعات بخسائر قدرها 200 مليون يورو، وإذا فشل النادي في حلها فإن رابطة الليجا لن تسمح للبرسا بتجديد عقود جافي وأراوخو والتعاقد مع لاعبين جدد.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يتعين عليه خفض النفقات أكثر بدايةً من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مروراً بجميع الأقسام الأخرى في النادي وتحقيق المزيد من الدخل بشكلٍ عاجل، وبالطبع بيع أحد اللاعبين بمبلغ كبير قد يساعد في إنقاذ برشلونة.