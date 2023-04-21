كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن إحدى شبكات الضغط العالي

غزة/ سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي.

وقالت في التنويه، إن طواقم كهرباء غزة الفنية تعمل اليوم الأربعاء على تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي والتي تقع بالمنطقة المحصورة من محول "السعادة 8" حتى الجامعة الإسلامية.

وأضافت أن عملية الفصل ستؤثر على المحولات المغذية بخطوط دائمة وهي (الخالدي – الجامعة الإسلامية – جامعة الازهر – الهلال – الشرطة – شركة الاتصالات – مول الصافي)، حيث أن مدة الفصل من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر.