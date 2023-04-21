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تخصيص مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

الأربعاء 19 أبريل 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخصيص مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات



القدس المحتلة / سما /

توافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مع وزيرة النقل ميري ريغيف، على تخصيص مليارات الشواكل بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المبالغ ستخصص من الموازنة العامة كل عام.

وستتضمن تخصيص نصف مليار شيكل لتوسيع الطريق من مفترق مستوطنة "ارئيل" وحتى تفوح.

 كما سيخصص 136 مليون شيكل لتوسيع طرق للوصول لمستوطنة "بيت إيل".

وتم رصد مبلغ 2 مليار شيكل لتطوير طريق 60 الاستيطاني.

كما تم رصد مبلغ 156 مليون شيكل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليون لتوسيع الطىيق الدائري الشرقي بالقدس.

وتشمل الخطة متعددة السنوات تطوير طرق استيطانية أخرى في محيط نابلس وسلفيت وقلقيلية.

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