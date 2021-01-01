  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير خضر عدنان يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ74

الأربعاء 19 أبريل 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير خضر عدنان، من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله لليوم 74 على التوالي، في ظل ظروف صحية صعبة للغاية.

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن “ما يمر به الأسير خضر عدنان جلل وخطير والاحتلال قرر إعدامه”.

وذكر فارس أن “الموقف الذي يمر به عدنان جلل وخطير، والاحتلال قرر تلفيق لائحة اتهام له، وكأنهم قرروا إعدامه”.

وقال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، عقب زيارته للأسير عدنان، في “عيادة سجن الرملة”، بأنه يعاني من إغماءات متكررة وضعف في البصر والسمع.

كما يُعاني من تخدر في الجسد وضغط شديد بالصدر وتشنجات بأنحاء جسمه، واستفراغ عصارة حامضية مع هزال وضعف شديد.

وأضاف أنه رغم حالة الأسير عدنان الصحية الخطيرة للغاية، إلا أن إدارة السجون ترفض نقله إلى المستشفى، وتحتجزه في “عيادة سجن الرملة” في ظروف صعبة للغاية.

ويتعمد السجانون إزعاجه وحرمانه من النوم باقتحام زنزانته كل نصف ساعة وإبقاء الإضاءة مشتعلة.

يشار إلى أن عدنان يخوض معركة الأمعاء الخاوية للمرة السادسة من بين أربعة عشر اعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسير عدنان اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال ووصلت مجموع سنوات سجنه إلى 7 سنوات ونصف، وسبق أن خاض الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون 5 مرات آخرها عام 2021 لـ 25 يومًا.

#خضر عدنان #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

يديعوت: سابقة خطيرة لم تحصل منذ سنوات في الجيش الإسرائيلي..

فيديو: قادة "حماس" يؤدون العمرة بعد سنوات من فتور العلاقة مع السعودية

سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

الحكومة تعلن البدء بالتوقيت الصيفي

إقالة قائد وحدة مستعربين بعد "تعريض جنوده للخطر وفرار مطلوب" في جنين

قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل" تسببت بمقتل اثنين منا وبالمقابل قُتل سبعة منهم

الأخبار الرئيسية

13 كلم من الحدود مع إيران .. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان

تخصيص مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

643e2a6f423604245c095bcf

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الشيخ جراح

HPNlG (1)

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم