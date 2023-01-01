رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، وقوع 8 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وهدم متجر في البلدة القديمة بالخليل.

كما تناولت الصحف، الحالة الصحية الصعبة للأسير وليد دقة، وحاجته لرعاية طبية حثيثة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

"هيئة الأسرى": الحالة الصحية للأسير وليد دقة صعبة بالرغم من استفاقته من الغيبوبة

8 اصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين وهدم متجر في البلدة القديمة بالخليل

اشتية: نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين القادم للوفاء بوعودها

مصادر مسؤولة: سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

"مكافحة الفساد" تحيل 5 ملفات تحقيق أولى للنائب العام

مجلس الوزراء يقرر تخصيص 7.5 دونم من حديقة الاستقلال لإنشاء نصب تذكاري للنكبة ومتحف الذاكرة

وكالة بيت مال القدس تطلق مبادرة "أبواب القدس المفتوحة"

رئيس "أمان" الأسبق: أميركا قد لا تزود إسرائيل بالذخيرة بحرب مستقبلية

الأمن التونسي يغلق مقرات حزب النهضة

الأسد يلتقي بن فرحان في دمشق: العلاقة السليمة مع السعودية هي الحالة الطبيعية

استمرار المعارك في السودان والجيش ينفي علمه بهدنة

"الأيام":

اقتحام واشتباكات وجرحى في مخيم جنين.. وقف بناء مسجد و18 منزلاً في الزاوية

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار في الشيخ جراح، وحملة تمشيط واسعة

تعرض مركبة مستوطن لإطلاق نار قرب سلفيت.. الاحتلال يهدم متجراً في البلدة القديمة بالخليل

70 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

عطلة العيد من صباح الخميس وحتى مساء الإثنين

"هيئة الأسرى": الأسير دقة يحتاج رعاية صحية حثيثة

اشتية: سنتعامل مع إضراب المعلمين بالقانون لتجاوزه حدود العمل النقابي

وزير الخارجية السعودي يلتقي الأسد في دمشق

الاحتلال يعزل ضابطاً تسبب بفرار فلسطيني خلال محاولة اعتقاله في جنين

رئيس «أمان» الأسبق: توجد الآن «شرارة» ستؤدي إلى اشتعال أكثر من جبهة إسرائيلية واحدة

"الصحة العالمية" تحذر: جائحة كورونا لا تزال تمثل تهديداً

"القدس":

الأسد والأمير بن فرحان يبحثان تسوية سياسية شاملة لإنهاء الحرب في سوريا

إخطارات بهدم مسجد و25 منزلا ومنشأة وإصابات خلال اقتحامات ومواجهات بالضفة

إصابة مستوطنين بإطلاق نار في "الشيخ جراح"

تخصيص أكثر من 7 دونمات من "الاستقلال" لإنشاء "نصب للنكبة" و"متحف الذاكرة"

الجيش الإسرائيلي يعزز تحصين شوارع وبلدات الجنوب

رئيس «أمان» الأسبق: أميركا قد لا تزود إسرائيل بالذخيرة بحرب مستقبلية

استمرار المعارك بالخرطوم والجيش «لا علم له» بهدنة