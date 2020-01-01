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الحكم على أسير مقدسي بالسجن 30 عاما بزعم دهس جنود اسرائيليين

الأربعاء 19 أبريل 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على أسير مقدسي بالسجن 30 عاما بزعم دهس جنود اسرائيليين



القدس المحتلة/ سما/

حكمت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء، على الأسير سند طرمان بالسجن 30 عاما، بتهمة تنفيذ عملية دهس بالقدس في شباط/فبراير العام 2020، وأصيب فيها 12 جنديا.

وفرضت المحكمة على طرمان السجن سنة أخرى مع وقف التنفيذ، وأن يدفع تعويضا لكل واحد من الجنود الـ12.

وكان قال محمد شقيق سند إن الحديث يدور عن حادث سير وليس عملية دهس، وأنه أحضر سند إلى مركز للشرطة وسلم نفسه.

وشدد محمد طرمان على" أنه لم تكن لدى شقيقه أية نية، هذا حادث سير 100%، وقد أفلت منه المقود وفقد السيطرة على السيارة وهرب خوفا من قتله، وفي اليوم التالي توجه إلى مركز الشرطة وسلم نفسه".

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