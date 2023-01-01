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الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.00% خلال الربع الأول 2023

الأربعاء 19 أبريل 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.00% خلال الربع الأول 2023



رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 1.00% خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، بواقع 2.02% للسلع المنتجة محلياً، وبنسبة 0.63% للسلع المستوردة.

وعزا "الإحصاء" في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 1.05%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 9.40%، والحيوانات الحية بنسبة %7.65، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 6.39%، ومنتجات التبغ بنسبة 4.42%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بنسبة 2.75%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 1.15%.

في المقابل، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحبوب والبذور بمقدار 9.70%، والوقود الصلب بمقدار 7.42%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بمقدار 4.51%، والاسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 4.25%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 0.57%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار بيع وصيانة واصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها والاكسسوارات المتصلة بها بنسبة 33.33%، كما ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بنسبة 1.10%.

#الإحصاء الفلسطيني #أسعار الجملة

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