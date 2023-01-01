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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الأربعاء

الأربعاء 19 أبريل 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الأربعاء



غزة / سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء 19 ابريل 2023 على النحو التالي: -

بندورة                         2 شيكل

بصل                            1.7 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                   2 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        7 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                  8 شيكل

باذنجان                        3 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                        3 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         3 شيكل

فول اخضر                 2.5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 4 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري            7 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             40 شيكل

طبق البيض    15 شيكل

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