  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من حماس على كشف الاعلام الإسرائيلي بعض تفاصيل إحدى عمليات "القسام"

الأربعاء 19 أبريل 2023 05:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على كشف الاعلام الإسرائيلي بعض تفاصيل إحدى عمليات "القسام"



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، فجر اليوم، على ما كشفته وسائل اعلام إسرائيلية من بعض تفاصيل إحدى عمليات كتائب القسام بالانزال خلف خطوط العدو في معركة العصف المأكول عام 2014.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح وصل وكالة سما: "ان ما كشفته وسائل الاعلام الصهيونية يشكل جزءاً بسيطاً من البطولة والبسالة التي تحلى بها مقاتلي القسام، وقدرتهم على إرباك جيش الاحتلال، وخداع كل منظومته الأمنية، وامتلاك القسام عبر استخباراته معلومات دقيقة عن العدو أثناء المعركة.


وأضاف:" تفاصيل هذه العملية يؤكد أن قضية الأسرى تشكل محوراً مركزياً في المسار العملياتي أثناء المعارك التي تخوضها كتائب القسام ، وأن تحرير الأسرى يشكل اولوية عملية لقيادة القسام.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: سابقة خطيرة لم تحصل منذ سنوات في الجيش الإسرائيلي..

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

بالفيديو: إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح

الحكومة تعلن البدء بالتوقيت الصيفي

إقالة قائد وحدة مستعربين بعد "تعريض جنوده للخطر وفرار مطلوب" في جنين

قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل" تسببت بمقتل اثنين منا وبالمقابل قُتل سبعة منهم

الحكومة توضح موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الأخبار الرئيسية

HPNlG (1)

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين أعده مقاتلو "القسام" قرب سديروت (صور وفيديو)

تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حول التصعيد المقبل في غزة

الرئيس في جدة-7e7a6717-f7f0-476f-adf3-f8a49139e6ad

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي في جدة

thumbs_b_c_eb567eeb393ec0ba256429417c74a785

سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

photo_2023-04-18_20-45-42

إعلام عبري: تغيير السياسة السعودية في المنطقة مقلق لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم