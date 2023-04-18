أول تعليق من حماس على كشف الاعلام الإسرائيلي بعض تفاصيل إحدى عمليات "القسام"

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، فجر اليوم، على ما كشفته وسائل اعلام إسرائيلية من بعض تفاصيل إحدى عمليات كتائب القسام بالانزال خلف خطوط العدو في معركة العصف المأكول عام 2014.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح وصل وكالة سما: "ان ما كشفته وسائل الاعلام الصهيونية يشكل جزءاً بسيطاً من البطولة والبسالة التي تحلى بها مقاتلي القسام، وقدرتهم على إرباك جيش الاحتلال، وخداع كل منظومته الأمنية، وامتلاك القسام عبر استخباراته معلومات دقيقة عن العدو أثناء المعركة.



وأضاف:" تفاصيل هذه العملية يؤكد أن قضية الأسرى تشكل محوراً مركزياً في المسار العملياتي أثناء المعارك التي تخوضها كتائب القسام ، وأن تحرير الأسرى يشكل اولوية عملية لقيادة القسام.