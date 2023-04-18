سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

رام الله/سما/

أفادت مصادر مسؤولة أن مجلس الوزراء اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.

وحسب تلك المصادر فإن الإجراءات المرتقبة؛ والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.

وأكدت المصادر لـ"وفا" أن المجلس، صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي.

وكان بيان المجلس أكد أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.