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مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب جنين

الثلاثاء 18 أبريل 2023 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب جنين



جنين/سما/

 لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب جرار زراعي في منطقة جبلية بين بلدتي عرابة وفحمة جنوب جنين .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي بانقلاب جرار زراعي نتج عنه إصابة مواطن (70 عاما) من بلدة عرابة، بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مركز صحي في البلدة وأعلن الأطباء عن وفاته .

وأكد أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات أصحاب الجرارات الزراعية بضرورة إجراء الصيانة الدورية لها وقيادة هذه الجرارات بحذر تجنبا لوقوع حوادث تكون نتائجها خطيرة.

#جنين #جرار زراعي

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