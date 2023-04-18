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نابلس: وفاة القيادي في حركة حماس الشيخ فياض الأغبر

الثلاثاء 18 أبريل 2023 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: وفاة القيادي في حركة حماس الشيخ فياض الأغبر



نابلس/سما/

توفي ظهر اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس بمحافظة نابلس الشيخ فياض ناصر الأغبر، وذلك بعد وعكة صحية تعرض لها.

وانتقل الشيخ الأغبر إلى الرفيق الأعلى في اليوم السابع وعشرين من شهر رمضان المبارك، عقب مسيرة حافلة من العطاء، والتي بذلها خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني ولأهالي محافظة نابلس.

وشغل الأغبر مديراً لأوقاف نابلس، وكذلك عضواً في المجلس البلدي بنابلس، وهو صاحب سيرة عطرة لكل من عرفه، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الشيخ رجل إصلاح وأحد رموز الحركة الإسلامية في نابلس ومن رواد العمل المجتمعي، وقدم الكثير من التضحيات في سبيل دينه ووطنه.

#الشيخ فياض الاغبر

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