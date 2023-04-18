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قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل" تسببت بمقتل اثنين منا وبالمقابل قُتل سبعة منهم

الثلاثاء 18 أبريل 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل" تسببت بمقتل اثنين منا وبالمقابل قُتل سبعة منهم



طهران/سما/

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن إسرائيل اليوم تتعرض لهجمات بصواريخ من سوريا ولبنان وقطاع غزة ونيران الغضب تتصاعد من الضفة الغربية.

وأضاف سلامي في كلمة له بمناسبة يوم الجيش: "قام الكيان الصهيوني ببناء جدران حول نفسه لعدة مئات من الأمتار مزودة بأقوى أجهزة الرصد والمراقبة، ولا يستطيع حتى حيوان عبور حدوده، لكن أيادي الغيب سلحت الضفة الغربية، وترون بنادق آلية حديثة وأسلحة آلية في يد الفلسطينيين".


وأردف سلامي: "نفذ الفلسطينيون خلال الأسبوع الماضي 165 عملية ، 50% منها عمليات إطلاق نار".

وتابع: "تسبب الصهاينة في استشهاد اثنين من قواتنا (في سوريا) ، لكن سبعة منهم قتلوا بأيادي الغيب..تحولت هذه المعادلات إلى لا معادلات".

وفي وقت سابق، أفاد بيان العلاقات العامة بالحرس الثوري "بوفاة النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي متأثرا بجروحه" إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق فجرا.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت سابقا في بيان "استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري"، في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق".

فيما أكد محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن "جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب

#الحرس الثوري الايراني

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