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زوجة ريشي سوناك تخسر 61 مليون دولار في يوم واحد

الثلاثاء 18 أبريل 2023 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة ريشي سوناك تخسر 61 مليون دولار في يوم واحد



وكالات/سما/

خسرت أكشاتا مورتي زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حوالي 49 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار) بعد أن تراجعت الأسهم في شركة "إنفوسيس" التي يملكها والدها.

وتمتلك مورتي نسبة 0.94٪ في شركة البرمجيات الهندية العملاقة، والتي شارك في تأسيسها والدها نارايانا مورتي.

ويوم أمس الاثنين، تراجعت أسهم الشركة بعد أن رسمت توجيهاتها نظرة مستقبلية سلبية لقطاع التكنولوجيا في الهند، مما أدى إلى موجة من التخفيضات من قبل الوسطاء. 

وفي حين أن الخسارة هي جزء بسيط من ثروة عائلة سوناك، لا تزال حصة مورتي تساوي أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني.

#ريسش سوناك

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