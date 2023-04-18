أبو شحادة يطالب "فيفا" بفرض عقوبات على جمهور بيتار الإسرائيلي

الداخل المحتل/سما/

أرسل رئيس التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، النائب السابق سامي أبو شحادة، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى "فيفا" ورئيسها جياني إنفانتينو، مطالباً إياه بالتدخل لوقف العنصريّة ومحاسبة العنصريين الذين يرددون الشعارات العنصريّة والعدائية تجاه العرب في الملاعب الإسرائيلية.

وكان الأمر قد وصل إلى الذروة، مساء أول من أمس الأحد، في مباراة سخنين وبيتار القدس الإسرائيلي، حيثُ اقتحم مشجعو بيتار أرض الملعب وهم يهتفون "الموت للعرب" ويحاولون الاعتداء على الجمهور السخنيني.

وأكّد أبو شحادة، في رسالته، أنه "لا يمكن التعامل بشكل طبيعي مع مشاهد العنصريّة التي نعاني منها في الملاعب الإسرائيلية، والتي تتكرّر فيها شعارات (الموت للعرب) وشتم الأنبياء والرسل بدون حسيب ولا رقيب، ويتم التعامل مع كل هذه المظاهر بشكل طبيعي ولا يوجد أي رادع لهؤلاء العنصريين لوقف عنصريتهم وتحريضهم وعدائيتهم هذه".

وأضاف أبو شحادة أنّ "ميلشيا (لا فاميليا)، التي تمثّل قسماً كبيراً من جمهور بيتار القدس هي تنظيم إرهابي أدين عدد كبير من أعضائه في أعمال إرهابية وعدائية ضد العرب والفلسطينيين، وهؤلاء لا يزالون يتصرفون بحريّة ويتواجدون في الملاعب وبل يعتدون على أهلنا ويهدّدونهم ويعرضون حياتهم للخطر".

وتابع في هذا الإطار قائلاً: "لا يمكن المرورو مرور الكرام على هذا الكم من العنصريّة والعدائية في الملاعب الإسرائيلية، هذا الحدث الذي كان يوم أمس هو ليس الأول وعلى ما يبدو لن يكون الأخير، وهو يتكرر نتيجة للشرعية الممنوحة لهؤلاء العنصريين للقيام بأفعال الشغب والاعتداء على أهلنا وما كان يوم أمس بلطف من الله تم بدون إصابات، حيث تم الاعتداء أيضاً على السيارات لمشجعي فريق سخنين".



وأضاف أبو شحادة "نطرح هذا الموضوع على الساحة الدولية ونتوجه لفيفا لأننا نرى ضرورة معاقبة جمهور فريق بيتار القدس العنصري ووضع حد لكافة الممارسات العنصرية التي تتوسع في الملاعب ولا يوجد من يردعها في ظل حكومة فاشية ووزير شرطة يتفاخر بعدائيته للعرب وكراهيته لهم وأدين بأعمال إرهابية ضد العرب في السابق".