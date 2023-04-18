برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

رام الله/سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، برنامج زيارات أهالي أسرى محافظتي جنين وطوباس، لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لشهر أيار/مايو المقبل، وفق البرنامج التالي:

السجن

موعد الزيـارة

هدريـــم &هشــــارون

(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)

29

شطــا Chittah

17

جلبـــوع 1 Gilboa

17

بئـــــر السبـــــع (Eshel, Ohalei Kedar, Ela, Dekel)

15

دامــــون / كرمل (عتليت) Damoun

10

سهرونيم Sahronim

31

عسقــــلان Shikma

01

الرملــــة

(Ayalon, Nitzan, Givon, Magen, Neve Tirza)

11

نفحا Nafha

14

رامون Ramon

14

عوفر Ofer

7

مجــــدو

Mejjedo

المجموعة الأولى

15

المجموعة الثانية

30

النقــــب

Qeziot

المجموعة الأولى

07

المجموعة الثانية

16