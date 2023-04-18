برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

رام الله/سما/
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، برنامج زيارات أهالي أسرى محافظتي جنين وطوباس، لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لشهر أيار/مايو المقبل، وفق البرنامج التالي:
السجن
موعد الزيـارة
هدريـــم &هشــــارون
(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)
29
شطــا Chittah
17
جلبـــوع 1 Gilboa
17
بئـــــر السبـــــع (Eshel, Ohalei Kedar, Ela, Dekel)
15
دامــــون / كرمل (عتليت) Damoun
10
سهرونيم Sahronim
31
عسقــــلان Shikma
01
الرملــــة
(Ayalon, Nitzan, Givon, Magen, Neve Tirza)
11
نفحا Nafha
14
رامون Ramon
14
عوفر Ofer
7
مجــــدو
Mejjedo
المجموعة الأولى
15
المجموعة الثانية
30
النقــــب
Qeziot
المجموعة الأولى
07
المجموعة الثانية
16