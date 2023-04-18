  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مكافحة الفساد" تحيل 5 ملفات تحقيق أولي للنائب العام

الثلاثاء 18 أبريل 2023 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مكافحة الفساد" تحيل 5 ملفات تحقيق أولي للنائب العام



رام الله/سما/

ا- أصدرت هيئة مكافحة الفساد 5 قرارات إحالة للنائب العام تضم (5) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (6) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال"، خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن إحالة الملفات الخمسة يأتي لوجود شبهات قوية بارتكاب المشتكى عليهم / المُبلغ ضدهم لجرائم فساد، إذ بلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم في الملفات التحقيقية المحالة إلى النائب العام 6 أشخاص.

وتوزعت الملفات المحالة للنائب العام بحسب نوع التكييف الجرمي لها،  ملف واحد تم تكييفه على أنه جريمة الواسطة والمحسوبية، وملف آخر تم تكييفه كجريمة كسب غير مشروع، وملفان تم تكييفهما كجريمة عدم الإفصاح عن تضارب المصالح، وثلاثة ملفات تم تكييفها على أنها جريمة التزوير/ إعطاء مصدقات كاذبة، وملف واحد على أنه جريمة الحصول على منفعة شخصية، وملف واحد تم تكييفه على أنه جريمة إساءة ائتمان، علما أن بعض الملفات تشكل أكثر من تكييف جرمي للشكوى / البلاغ الوارد في سجل الأحوال.

فيما توزعت الملفات المحالة إلى النائب العام قطاعياً، ملفان ضد القطاع العام، وثلاثة ملفات ضد الهيئات المحلية، وملف واحد ضد شركة مساهمة عامة.

#مكافحة الفساد

الأكثر قراءة اليوم

وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ سنوات

"فلكية جدة" تحدد موعد غرة شهر شوال

جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب غوش عصيون بزعم تنفيذها عملية طعن

بالفيديو: إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح

الإسرائيليون يبحثون عن إجابة لسؤال: هل تندلع حرب شاملة قريبا؟

البرهان يحل "الدعم السريع" ويدعو مقاتليها إلى الانضمام للقوات المسلحة

آخر مستجدات مفاوضات الحكومة الإسرائيلية والمعارضة حول خطة "الإصلاح القضائي"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-18_15-14-22

يديعوت: سابقة خطيرة لم تحصل منذ سنوات في الجيش الإسرائيلي..

الرئيس الإيراني: إذا أخطأت "إسرائيل" فسوف ندمر حيفا وتل أبيب

349d2838-786f-4442-a8c3-eaa863a160df

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

رئيس "أمان" الأسبق يحذر: أميركا قد لا تزود "إسرائيل" بالذخيرة في حرب مستقبلية

"المالية" تعلن صرف دفعة للموظفين ومخصصات الشؤون اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم