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إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

الثلاثاء 18 أبريل 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين



جنين/سما/

أصيب ثمانية مواطنين، واعتقل ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن ستة مواطنين وصلوا مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربين"، المخيم، فيما وصلت إصابتان في الأطراف أيضا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأفاد مصادر محلية  بأن مِن بين المصابين مسنة (68 عاما) وقد أصيبت برصاصة في يدها، ومسعف أصيب بشظايا.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان، مشيرا إلى أن وحدات خاصة انتشرت داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف.

وتابع أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في الأجواء، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين- عرف منهم الشقيقان أحمد وأمجد جرادات- وتستولي على مركبة.

#جنين

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