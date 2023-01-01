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يديعوت: سابقة خطيرة لم تحصل منذ سنوات في الجيش الإسرائيلي..

الثلاثاء 18 أبريل 2023 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: سابقة خطيرة لم تحصل منذ سنوات في الجيش الإسرائيلي..



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء أن جنوداً من كتيبة في الجيش الإسرائيلي، التمرد عن الخدمة العسكرية احتجاجاً على نقل قائدهم، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة، لم تحصل منذ سنوات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن جنود سرية من الكتيبة "51" في لواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي أعلنوا التمرد وألقوا بالسلاح في مقر الوحدة، احتجاجا على إقالة قائدها واستبداله بقائد سرية من لواء المظليين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش أن ضباطاً يجرون حواراً مع الجنود المتمردين من أجل إعادتهم للخدمة، ومن ثم التعامل مع الحدث، وادعى قائد عسكري أن نقل قائد السرية من منصبه بسبب "عدم ملائمته للمنصب".

ووصفت الصحيفة العبرية التمرد بأنه لم "يحدث منذ سنوات عديدة".

#الجيش الاسرائيلي

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