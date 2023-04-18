الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

دمشق/سما/

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى دمشق في زيارة رسمية.



ووصل وزير الخارجية السعودي إلى سوريا، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام.

وتأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق في إطار استئناف العلاقات السورية - السعودية، وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول العربية تجري مباحثات حول إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها فيها في العام 2011.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أنها تتوقع وصول وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لمسؤول من المملكة منذ أكثر من عقد.

تأتي زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لدمشق بعد زيارة نظيره السوري فيصل المقداد إلى الرياض الأسبوع الماضي.

وقالت سوريا والسعودية الأسبوع الماضي إنهما تتجهان نحو استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

;كدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية.

وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على صفحتها في "تويتر"، إن "زيارة سموه إلى سوريا تأتي في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".