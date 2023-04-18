ستدفع ثمن قرار قتله..الجهاد: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ خضر عدنان

غزة / سما/

حملت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ المجاهد خضر عدنان، مشددة على أنها ستدفع ثمن قرار قتله إذا ما استشهد لا سمح الله".

وطالب رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أ. خالد البطش كل الجهات التي تبذل جهودها لإنقاذ حياة الشيخ خضر عدنان لمواصلة الضغط على الاحتلال لإنهاء هذه المعاناة قبل فوات الأوان .

وأكد القيادي البطش، أن محاولات الالتفاف والتضليل الصهيوني لتقديم لوائح الاتهام المزيفة التي تسعى من خلالها إصدار حكم قضائي إسرائيلي جائر مؤامرة مكشوفة تستهدف ابعاد المجاهد عدنان عن شعبه وأهله وذويه، مشيرًا إلى أنها لن تمر وستفشل بصموده وإرادته .

ودعا أبناء شعبنا في كل مكان من أجل مؤازرة الأسرى جميعًا، لاسيما الشيخ خضر عدنان الذي وصل إضرابه عن الطعام إلى مرحلة صعبة تشكل خطرًا على حياته بسبب إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "73" رفضاً لاعتقاله التعسفي.