غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/15) بالإضافة للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/15).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.



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