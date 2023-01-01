نجمات تعرضن للمضايقات بسبب تأخر الزواج

وكالات / سما /

كشفت العديد من النجمات عن تعرضهن للمضايقات من الجمهور، بسبب تأخرهن عن اتخاذ قرار الزواج، ولكنهن نجحن في التصدي بشجاعة للضغط المجتمعي وتمسكن بآرائهن، حتى يصادفهن شريك الحياة المناسب. وكان أبرزهن:

حنان مطاوع

ترفض الفنانة حنان مطاوع مصطلح "التأخر عن الزواج"، فصرحت أنها كانت تتعرض لضغط من الأهل والمجتمع، بسبب عزوفها عن الزواج لسنوات طويلة في انتظار شريك الحياة المناسب، فكانت تفضل التركيز على مشوارها الفني ولم تلتفت للمضايقات، حتى تزوجت المخرج أمير اليماني بعد أن وقعا في الحب، وأثمر زواجهما عن طفلتهما "أماليا".

منة شلبي

تعتبر الفنانة منة شلبي من أشهر عازبات الوسط الفني، وكثيراً ما تعرضت للمضايقات بسبب تأخرها عن الزواج، ولكنها أكدت أنها لم تصادف بعد شريك الحياة المناسب، كما أنها تهتم للغاية بحياتها الفنية، وترغب في تحقيق المزيد من النجاح في عالم التمثيل.

ناهد السباعي

تعرضت الفنانة ناهد السباعي للكثير من المضايقات بسبب عدم زواجها، ولكنها نفت أنها مصابة بـ "عقدة من الزواج"، وأكدت لا ترفض الفكرة ولكنها تركز أكثر على مشوارها الفني، وصرحت أنها تتمنى أن تصادف شريك الحياة المناسب، بشرط أن يعاملها مثلما كان يعاملها والدها وشقيقها.