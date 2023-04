تويتر يفرض تصنيفات جديدة على التغريدات المسيئة

وكالات / سما /

تستعد منصة تويتر لتدشين تصنيفات جديدة تقيد بدورها التغريدات التي تنتهك سياسة المنصة بشكل واضح، ومن ثم تتخذ نحوها إجراءات تتمثل في حجبها عن أكبر عدد من الأشخاص وتقييد الوصول والعثور عليها.

وستظهر التصنيفات الجديدة تلقائيا على التغريدات التي تدعو للكراهية ونشر المحتويات غير اللائقة والمسيئة على منصة تويتر، جاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي لـ "Twitter safety "، على المنصة.

ميزة تقييد التغريدات

أوضحت منصة تويتر خلال تغريدات متتالية أنها تسعى لإضفاء نوعا من الشفافية بشأن التغريدات التي تنشر يوميا على المنصة، وفي القريب العاجل ستظهر بشكل مرئي للجميع تصنيفات تفيد بأن التغريدات التي تم تحديدها تنتهك قواعد السلوك الذي يدعو للكراهية داخل المنصة، بالشكل الذي يحدد فرص ظهورها.

وتابعت خلال تغريدة أخرى موضحة أن هذا الإجراء سيتعلق فقط بالتغريدات وحجبها وتقييدها دون أن يتأثر الحساب الشخصي للفرد، وفي حال تم تقييد بعض التغريدات بشكل خاطئ، أوضحت المنصة أن هناك مشرفين مسؤولين عن تصحيح أي تقييد خاطئ، من خلال السماح للمستخدمين بالطعن في قرار التقييد.

مزايا خدمة تقييد التغريدات

وختاما أوضحت المنصة أنها مستمرة في عمليات الانتقاء وتحديد المحتويات غير اللائقة والجهات المسيئة ورصدها لتقييد فرص العثور عليها داخل منصة تويتر، وتتمثل مزايا الخدمة الجديدة في الآتي:

- استبعاد التغريدة من نتائج البحث والإشعارات الأكثر شعبية.

- حجب فرص ظهور التغريدة على For you و. Following

- تقليل فرص التفاعل على التغريدة سواء بالإعجابات أو الردود أو إعادة التغريد أو الاقتباس.

- استبعاد الإعلانات من الظهور بجانب التغريدة.

تعليق الحساب

أوضحت منصة تويتر أنه من الممكن أن يتم حجب الحساب بشكل مؤقت عن المستخدم في حال تكررت الانتهاكات المسيئة له، وسيتم تقييد صاحب الحساب من التغريد أو التفاعل على المنصة بشكل عام سواء بالإعجاب أو إعادة التغريد أو إرسال الرسائل الخاصة.

وفي تلك الحالة يتعين على المستخدم إثبات ملكيته للحساب لإعادته عبر التحقق من رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني