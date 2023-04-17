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اشتية: إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي وسنتعامل معه في إطار القانون

الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي وسنتعامل معه في إطار القانون



رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسيتم التعامل معه ضمن إطار القانون والإجراءات الإدارية التي أرسلت للمعلمين المستنكفين عن العمل.

وطالب اشتية في جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، المعلمين المستنكفين بالعودة إلى الدوام، مؤكداً أن محور العملية التعليمية هو الطالب، وكل ما يتم إجراءه لحماية حقه في التعليم.

وقال: "إن مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني ونقابي وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون".

وأكد اشتية أن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في موعده، وعلى القائمين توفير الظروف المناسبة لإنجاح الامتحان من كوادر الوزارة.

من جانب آخر، أعرب اشتية عن أسفه لتعطل خدمات اللاجئين في المخيمات بمختلف القطاعات، داعياً "الأونروا"، إلى القيام في مهامها لتقديم الخدمات للاجئين، وفتح حوار مع اتحاد العاملين بالوكالة، بما يكفل استئناف تقديم جميع الخدمات للمخيمات.

يناقش مجلس الوزراء اليوم بالإضافة إلى التقارير التعليمية والمالية والأمنية، قوانين حق الحصول على معلومات وخطة التنمية الوطنية للأعوام القادمة.

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