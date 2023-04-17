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ريال مدريد يصل لاتفاق مع توني كروس

الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يصل لاتفاق مع توني كروس



وكالات / سما /

تأكدت الأنباء الخاصة بمستقبل لاعب الوسط الألماني الخبير توني كروس، حيث أكد الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو أن ريال مدريد وصل لاتفاق بالفعل لتجديد عقده.

وأوضح الصحفي الإيطالي بأن نجم بايرن ميونخ السابق الذي يلعب بالقميص الأبيض منذ عام 2014 قام بتجديد عقده لموسم إضافي لكي يبقى مع فريق ملعب السانتياجو برنابيو حتى يونيو 2024.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأبيض قد تحدث اليوم عن مستقبل كروس وأكد أهمية استمرار اللاعب الألماني ضمن كتيبته.

قال أنشيلوتي في حديثه: “كروس هو أسطورة للنادي وهو لاعب من المستوى الأعلى، صفقة جديدة؟ أتوقع أن يكمل توني مسيرته هنا في ريال مدريد بالتأكيد”.

كان كروس قد قام بتأجيل حسم مسألة تجديد العقد في بداية الموسم، حيث رفض تجديده قبل أن يكون متأكدًا من أنه جاهز ذهنيًا وفنيًا للعب موسم آخر بنفس المستوى المعتاد عليه، وقد كان أمامه خيارين فقط، إما تمديد عقده أو أعلان اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

 
#ريال مدريد #توني كروس #الدوري الإسباني

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