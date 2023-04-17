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البرازيل تُحدد البديل لكارلو أنشيلوتي حال استمراره مع ريال مدريد

الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تُحدد البديل لكارلو أنشيلوتي حال استمراره مع ريال مدريد



وكالات / سما /

حدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاسم البديل الذي قد يتم الاعتماد عليه في قيادة منتخب السامبا في الفترة القادمة، إذا تعذر التوقيع مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.

بحثت البرازيل عن المدرب المناسب منذ رحيل المدرب تيتي عن تدريب الفريق بعد انتهاء كأس العالم 2022 بصفة مبكرة بالنسبة لهم.

وتم اعتبار كارلو أنشيلوتي المرشح الأوفر حظًا لتولي المسؤولية، واعترف الاتحاد البرازيلي صراحةً باهتمامه بجلب الإيطالي المخضرم إلى أمريكا الجنوبية ، بينما قال أنشيلوتي إنه يشعر بالرضا تجاه هذا الاهتمام من قبلهم.

ينتهي عقد كارلو أنشيلوتي الحالي مع ريال مدريد في 2024، وقد غيّر المدرب صاحب الـ63 عامًا أسلوبه في الأسابيع الأخيرة وأشار إلى رغبته في إكمال عقده الحالي.

ومن المنتظر أن يعتمد مستقبل أنشيلوتي على نتائج ريال مدريد على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا وإذا ما نجح في الدفاع عن لقبه فسيكون مصيره الاستمرار للموسم المقبل.

أما الاتحاد البرازيلي ووفقًا لتقارير Globe Esporte فقد حدد الاسم البديل وهو المدرب البرتغالي جورجي جيسوس حيث من المتوقع ان يغادر نادي فناربخشة بعد نهاية الموسم الحالي.

#كارلو أنشيلوتي #البرازيل #ريال مدريد

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