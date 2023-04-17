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الصين: مستعدون لتسهيل استئناف محادثات "سلام فلسطينية إسرائيلية"

الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: مستعدون لتسهيل استئناف محادثات "سلام فلسطينية إسرائيلية"



القدس المحتلة / سما /

أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني في محادثات هاتفية منفصلة، بأن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات السلام، بين الطرفين، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

وتأتي المحادثات الهاتفية لوزير الخارجية الصيني تشين غانغ، مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني في خضم مساع تبذلها الصين لترسيخ حضورها في المنطقة والاضطلاع بدور الوسيط الإقليمي.

وأفادت "شينخوا" في ملخص للمحادثات الهاتفية التي أجراها الوزير الصيني مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن تشين شجع على "اتخاذ خطوات لاستئناف محادثات السلام"، مشيرا إلى أن "الصين مستعدة لتسهيل هذا الأمر".

وخلال محادثاته مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال تشين إن بكين تؤيد استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن، وفق "شينخوا".

وأشارت الوكالة إلى أن تشين شدد خلال المحادثات الهاتفية على أن بلاده تسعى للدفع باتجاه محادثات سلام على أساس تطبيق "حل إقامة الدولتين".

وتبذل الصين جهودا دبلوماسية حثيثة، وقد نجحت وساطتها في التوصل لاتفاق بين إيران والسعودية في مارس المنصرم، لاستئناف العلاقات بين القوتين اللتين تتنازعان النفوذ في منطقة بقيت الولايات المتحدة مدى عقود الوسيط الدبلوماسي الرئيسي فيها.

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