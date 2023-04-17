لابورتا رئيس برشلونة: علاقتنا مع ريال مدريد تدمّرت

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على تدهور العلاقة مع ريال مدريد في الآونة الأخيرة، نتيجة الموقف الذي اتخذه النادي الملكي فيما يتعلق بقضية إنريكيز نيجريرا، التي يواجه فيها البرسا تهماً خطيرة متعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات.

وقرر ريال مدريد أن يتخلى عن موقف الحياد، وأعلن منذ بضعة أسابيع مشاركته في القضية المرفوعة ضد برشلونة، بسبب الدفعات المالية الضخمة التي كان يقدمها لشركة يملكها إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق.

وأطلق خوان لابورتا مجموعة من التصريحات الهجومية جداً على ريال مدريد، خلال الخطاب الذي ألقاه ظهر اليوم الاثنين، حيث أوضح أن الريال هو أكثر نادٍ استفاد من التحكيم طوال العقود الماضي، بل اتهمه بأنه كان يسيطر على لجنة الحكام لمدة 70 عاماً.

وبعد أنهى لابورتا خطابه الطويل والمفصل بخصوص قضية نيجريرا، وجّه له الصحفيون عدة أسئلة متعلقة بعلاقة برشلونة الحالية مع ريال مدريد، ومصير مشروع دوري السوبر الأوروبي اللذان يشتركان به مع نادي يوفنتوس.

وقال لابورتا عندما تم سؤاله عن العلاقة الحالية مع ريال مدريد “من الناحية المؤسسية، لقد تأثرت العلاقة. لقد حافظنا على التوافق المؤسسي مع جميع الأندية، بما في ذلك ريال مدريد، نحن نعتبرهم منافسين، لكننا نفهم أن الكلاسيكو هو أفضل عرض كروي يمكن تقديمه في العالم. بالنسبة لي، كان هناك علاقة مؤسسية جيدة وتعرضت للتف الآن، أعتقد أنهم اندفعوا في قرارهم، وهو موقف غير لائق من نادٍ مثل ريال مدريد”.

وأضاف “أريد أن أعتقد أن فلورنتينو بيريز كان تحت ضغط كبير، لأن التنافس جزء من المشاعر، لكنني أعتقد أنه كان يتوجب عليه الصبر وانتظار اللحظة الإجرائية المناسبة. أعلم أن إدارتهم كانت تحت ضغوط الجماهير على مواقع التواصل، أستطيع أن أفهم ذلك، لكنني لا أقبله وليس لدي تعليق حوله”.

وبخصوص مشروع السوبر الأوروبي الذي يجمع برشلونة وريال مدريد، أوضح لابورتا أن هذا الأمر منفصل تماماً عن التوتر الذي حدث مع النادي الملكي في الآونة الأخيرة، وأردف قائلاً “نحن لسنا في هذا المشروع بسبب ريال مدريد أو يوفنتوس، نحن مشاركون في دوري السوبر الأوروبي من منطلق قناعتنا الخاصة”.

وأنهى لابورتا حديثه “صحيح أنني لم أحب ظهور ريال مدريد في قضية نيجريرا، لكن مشروع السوبر الأوروبي منفصل عن كل هذا”.