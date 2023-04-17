فيديو.. ليفربول يُمطر شباك ليدز في ليلة توهج صلاح وجوتا

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز عريض على ليدز بنتيجة 6-1، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.​

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب إيلاند رود قد بدأ عن طريق الهولندي الشاب كودي جاكبو في الدقيقة 35 بعد لمسة فنية رائعة.

وصنع ديوجو جوتا بمهارة كبيرة الهدف الثاني في اللقاء بعد استخلاصه الرائع للكرة وتمريرته البينية المُتقنة للنجم المصري محمد صلاح الذي سدد بقوة في مرمى ليدز في الدقيقة 39.

وقلص لويس سينيسترا الفارق بهدفٍ لصالح ليدز يونايتد في الدقيقة 47 بعد خطأ فادح من المُدافع إبراهيما كوناتي.

وسجل النجم جوتا الهدف الثالث لفريقه ليفربول في الدقيقة 52 بعد هجمة رائعة توجها كورتيس جونز بتمريرة بينية دقيقة استغلها جوتا بالطريقة المُثلى.

وعاد النجم المصري محمد صلاح ليُسجل الهدف الرابع للريدز بعد تسديدة مُتقنة تحمل بصمته المُميزة بعد تمريرة من جاكبو في الدقيقة 64.

وأكل جوتا خُماسية الريدز بعد تسديدة قوية مُتقنة ترجم بها كرة عرضية رائعة من جوردان هندرسون لهدفٍ رائع في الدقيقة 73.

واختتم داروين نونيز سُداسية ليفربول بعد ان استلم الكرة من ترينت أرنولد بمهارةٍ فائقة قبل أن يُسدد في مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 90

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 47 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليدز عند النقطة 29 في المركز السادس عشر.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد نوتينجهام فورست يوم السبت المُقبل على أرض أنفيلد رود، فيما سيلعب ليدز ضد فولهام على أرض الأخير في نفس اليوم.