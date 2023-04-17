  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ليفربول يُمطر شباك ليدز في ليلة توهج صلاح وجوتا

الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يُمطر شباك ليدز في ليلة توهج صلاح وجوتا



وكالات / سما /

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز عريض على ليدز بنتيجة 6-1، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.​

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب إيلاند رود قد بدأ عن طريق الهولندي الشاب كودي جاكبو في الدقيقة 35 بعد لمسة فنية رائعة.

وصنع ديوجو جوتا بمهارة كبيرة الهدف الثاني في اللقاء بعد استخلاصه الرائع للكرة وتمريرته البينية المُتقنة للنجم المصري محمد صلاح الذي سدد بقوة في مرمى ليدز في الدقيقة 39.

وقلص لويس سينيسترا الفارق بهدفٍ لصالح ليدز يونايتد في الدقيقة 47 بعد خطأ فادح من المُدافع إبراهيما كوناتي.

وسجل النجم جوتا الهدف الثالث لفريقه ليفربول في الدقيقة 52 بعد هجمة رائعة توجها كورتيس جونز بتمريرة بينية دقيقة استغلها جوتا بالطريقة المُثلى.

وعاد النجم المصري محمد صلاح ليُسجل الهدف الرابع للريدز بعد تسديدة مُتقنة تحمل بصمته المُميزة بعد تمريرة من جاكبو في الدقيقة 64.

وأكل جوتا خُماسية الريدز بعد تسديدة قوية مُتقنة ترجم بها كرة عرضية رائعة من جوردان هندرسون لهدفٍ رائع في الدقيقة 73.

واختتم داروين نونيز سُداسية ليفربول بعد ان استلم الكرة من ترينت أرنولد بمهارةٍ فائقة قبل أن يُسدد في مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 90

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 47 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليدز عند النقطة 29 في المركز السادس عشر.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد نوتينجهام فورست يوم السبت المُقبل على أرض أنفيلد رود، فيما سيلعب ليدز ضد فولهام على أرض الأخير في نفس اليوم.

#الدوري الإنجليزي #ليفربول #ليدز

الأكثر قراءة اليوم

وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ سنوات

"فلكية جدة" تحدد موعد غرة شهر شوال

جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب غوش عصيون بزعم تنفيذها عملية طعن

"اسرائيل هيوم" : غزة هدف اسرائيل القادم لتحقيق الردع المفقود ..

الإسرائيليون يبحثون عن إجابة لسؤال: هل تندلع حرب شاملة قريبا؟

مستشفى الشفاء بغزة يصدر توضيحا بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين

المالية بغزة تعلن موعد توزيع زكاة الفطر

الأخبار الرئيسية

جنرالٌ إسرائيليٌّ: الكيان تحوّل لكلبٍ ينبح ولكنّه لا يعُض والتهديدات الفارغة أفقدتنا الردع

بالفيديو: إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح

4-FFFcopy

لجنة أممية تطالب السلطة الفلسطينية بتحمل المسؤولية عن الأسرى الإسرائيليين في غزة

photo_2023-04-17_19-48-22

رغم إجراءات الاحتلال.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى (صور)

8CD699A2-CC1F-4AEE-A79E-E3E14BA21A6A

وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ سنوات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم