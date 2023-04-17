  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

اليوم ذكرى محرقة اليهود

تقرير لجامعة تل أبيب يشير إلى ارتفاع حاد في كراهية اليهود في العالم: اللاسامية ترفع رأسها

خط شعارات ضد إسرائيل في كنيس في برشلونة

سبب للقلق في الولايات المتحدة: ارتفاع عدد حالات اللاسامية عام 2022 إلى 3690 مقابل 2717 حالة عام 2021 

خلافات شديدة بين المعارضة والائتلاف الحكومي في المفاوضات لإيجاد تسوية لقوانين إضعاف الجهاز القضائي

المستشارة القانونية للحكومة ضد بن غفير: الإطاحة بقائد شرطة تل أبيب غير قانونية

"معاريف":

إسرائيل تتذكر المحرقة

ارتفاع حاد في اللاسامية في العالم عام 2022: ازدياد الكراهية لليهود في الولايات المتحدة، وبلجيكا، وهنغاريا، وإيطاليا، وأستراليا

حزب الله وقوة القدس حاولوا تجنيد فلسطينيين لتنفيذ عمليات في إسرائيل

مواصلة البحث عن منفذي عملية الحمرا في الأغوار

"هآرتس":

كتب عوفر أدرت تقريرا موسعا حول كيبوتس لوحمي هجيتؤت بالجليل الغربي، الذي خُطط له أن يقام على أرض أصحابها من الجالية الألمانية لكنه أقيم على أنقاض القرية الفلسطينية المهجرة السميرية وهم لم يريدوا أن يعرفوا أو عرفوا انهم يسكنون على أرض أصحابها أصبحوا لاجئين

إيران وجهت دعوة للعاهل السعودي لزيارة طهران في الوقت الذي قال فيه نتنياهو لسنياتور أميركي إنه يطمح إلى التطبيع مع السعودية

رئيس بلدية اللد لبن غفير: أصبنا بخيبة أمل من الحكومة والدولة لا تهتم بقتل العرب

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ سنوات

"فلكية جدة" تحدد موعد غرة شهر شوال

جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب غوش عصيون بزعم تنفيذها عملية طعن

"اسرائيل هيوم" : غزة هدف اسرائيل القادم لتحقيق الردع المفقود ..

الإسرائيليون يبحثون عن إجابة لسؤال: هل تندلع حرب شاملة قريبا؟

مستشفى الشفاء بغزة يصدر توضيحا بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين

المالية بغزة تعلن موعد توزيع زكاة الفطر

الأخبار الرئيسية

جنرالٌ إسرائيليٌّ: الكيان تحوّل لكلبٍ ينبح ولكنّه لا يعُض والتهديدات الفارغة أفقدتنا الردع

بالفيديو: إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح

4-FFFcopy

لجنة أممية تطالب السلطة الفلسطينية بتحمل المسؤولية عن الأسرى الإسرائيليين في غزة

photo_2023-04-17_19-48-22

رغم إجراءات الاحتلال.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى (صور)

8CD699A2-CC1F-4AEE-A79E-E3E14BA21A6A

وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ سنوات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم