رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

اليوم ذكرى محرقة اليهود

تقرير لجامعة تل أبيب يشير إلى ارتفاع حاد في كراهية اليهود في العالم: اللاسامية ترفع رأسها

خط شعارات ضد إسرائيل في كنيس في برشلونة

سبب للقلق في الولايات المتحدة: ارتفاع عدد حالات اللاسامية عام 2022 إلى 3690 مقابل 2717 حالة عام 2021

خلافات شديدة بين المعارضة والائتلاف الحكومي في المفاوضات لإيجاد تسوية لقوانين إضعاف الجهاز القضائي

المستشارة القانونية للحكومة ضد بن غفير: الإطاحة بقائد شرطة تل أبيب غير قانونية

"معاريف":

إسرائيل تتذكر المحرقة

ارتفاع حاد في اللاسامية في العالم عام 2022: ازدياد الكراهية لليهود في الولايات المتحدة، وبلجيكا، وهنغاريا، وإيطاليا، وأستراليا

حزب الله وقوة القدس حاولوا تجنيد فلسطينيين لتنفيذ عمليات في إسرائيل

مواصلة البحث عن منفذي عملية الحمرا في الأغوار

"هآرتس":

كتب عوفر أدرت تقريرا موسعا حول كيبوتس لوحمي هجيتؤت بالجليل الغربي، الذي خُطط له أن يقام على أرض أصحابها من الجالية الألمانية لكنه أقيم على أنقاض القرية الفلسطينية المهجرة السميرية وهم لم يريدوا أن يعرفوا أو عرفوا انهم يسكنون على أرض أصحابها أصبحوا لاجئين

إيران وجهت دعوة للعاهل السعودي لزيارة طهران في الوقت الذي قال فيه نتنياهو لسنياتور أميركي إنه يطمح إلى التطبيع مع السعودية

رئيس بلدية اللد لبن غفير: أصبنا بخيبة أمل من الحكومة والدولة لا تهتم بقتل العرب