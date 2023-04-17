رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة مواطنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق مستوطنات "غوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وشــاب مقدســي بجروح خطيرة قرب بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.

كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى وصول الرئيس محمود عباس مدينة جدة بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى إحياء نحو 280 ألف مصلٍ ليلة القــدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة، وإحياء يوم الأسير الفلسطيني في مختلف المحافظات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس يصل جدة ويلتقي اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

_ 280 ألفا يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

_ إصابة مواطنة من مخيم الدهيشة وشاب مقدسي برصاص الاحتلال

_ تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في هيوستن الأميركية تنديدا باعتداءات الاحتلال

_ المفتي العام يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الخميس

_ وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة

_ وقفات إسنادية لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

_ الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا تقدم 26 مليون يورو لدفع مخصصات الأسر الفقيرة

_ اشتية يشارك في مأدبة إفطار أقامها مجلس كنائس رام االله ويتلقى دعوة من نظيره المصري لزيارة القاهرة

_ "معاريف": لا تقدم في المفاوضات بشأن "الإصلاح القضائي"

_ تواصل المعارك في السودان.. وضع صعب في المشافي وتحذيرات من نفاد المؤن

"الأيام":

­_ 280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة

_ الرئيس يجتمع وبن سلمان اليوم

_ مخططات لبناء 2969 وحدة استيطانية بمستوطنات في القدس

_ بيت لحم: إصابة مواطنة برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

_ إصابة شاب بالرصاص قرب بيت حنينا وتواصل الاعتقالات في محافظات عدة

_ وقفات ومسيرات وفعاليات في يوم الأسير

_ الاحتلال يكثف جهوده في حماية الطرق والمفترقات المحاذية للقطاع

"القدس":

_ 280 ألف مصليحيون "ليلة القدر" في "الأقصى"

_ الرئيس عباس يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

_ إحياء يوم الأسير الفلسطيني بمسيرات ووقفات جماهيرية

_ مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويهاجمون منازل المواطنين

_ "القدس": تطلق موقعا إلكترونيا باللغة العبرية ينقل الرواية الفلسطينية